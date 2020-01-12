شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم.. السوبر الإسباني ومواجهة مصرية بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 12 يناير، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، والكونفيدرالية الأفريقية، والدوريات الأوربية، بالإضافة إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني. ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز هذه المواجهات بتوقيت القاهرة. الدوري المصري: حرس الحدود مع سموحة: 2.30 عصرا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. مصر المقاصة مع إنبي: 5 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. الإسماعيلي مع طلائع الجيش: 7.30 مساءا.. أون سبورت وتايم سبورت البث الفضائي والأرضي. الكونفيدرالية: المصري مع بيراميدز: 6 مساءا.. beIN SPORTS 1 HD. Advertisements الدوري الإنجليزي: بورنموث مع واتفورد: 4 عصرا.. beIN SPORTS 2 HD. أستون فيلا مع مانشستر سيتي: 6.30 مساءا.. beIN SPORTS 2 HD. الدوري الإيطالي: روما مع يوفنتوس: 9.45 مساءا.. beIN SPORTS 4 HD. الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان مع موناكو: 10 مساءا.. beIN SPORTS 5 HD. كأس السوبر الإسباني: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: 8 مساءا.. السعودية الرياضية HD1 وHD3.

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