بايرن ميونيخ يستعد لضم ظهير برشلونة في الميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي ​بايرن ميونيخ​ أدرجت اللاعب البرتغالي، ​نيلسون سيميدو​، الذي يلعب في صفوف ​برشلونة​، ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين.

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لكن الصحيفة أوضحت ان انجاز اي تعاقد للفريق البافاري لن يتم قبل الصيف المقبل.

وكشفت أن اهتمام بايرن بضم سيميدو سببه ابعاد الظهير ​جوشوا كيميتش​ الى مركز في خط الوسط.

كما أكدت "موندو ديبورتيفو" أن الفريق البافاري لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي للتعاقد مع سيميدو المطلوب ايضا من عدد من الاندية الاوروبية الأخرى.