- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند: لم يقنعني أي ناد مثلما فعل بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
تحدث مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، عن سبب اختياره الفريق الألماني وتفضيله على مانشستر يونايتد.
وقال هالاند لصحيفة "ميرور: "لقد ذهب دورتموند مباشرة وقال إننا بحاجة إليك في المقدمة. قالوا لي إنهم يحبون أسلوبي في اللعب، وقالوا: نريد أن تكون هنا. أعجبتني الطريقة التي تحدثوا بها معي وكان ذلك هو ما دفع نحو هذه الخطوة".
وتابع: "تحدثت إلى أندية أخرى، أندية كبيرة، لكن لم يعطني أحد الشعور الذي عرفته في دورتموند".
واضاف: "خلال زيارتي لدورتموند، أجريت عدة محادثات مكثفة مع الرئيس التنفيذي هانز يواكيم فاتزكه والمدير الرياضي مايكل زورك والمدرب لوسيان فافر. لقد كانوا جميعهم حريصين حقًا على الانضمام، ومنذ البداية عرفت أنني أريد الانتقال هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر هالاند: لم يقنعني أي ناد مثلما فعل بوروسيا دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.