هالاند: لم يقنعني أي ناد مثلما فعل بوروسيا دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

تحدث مهاجم ​بوروسيا دورتموند​، ​إيرلينغ هالاند​، عن سبب اختياره الفريق الألماني وتفضيله على ​مانشستر يونايتد​.

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وقال هالاند لصحيفة "ميرور: "لقد ذهب دورتموند مباشرة وقال إننا بحاجة إليك في المقدمة. قالوا لي إنهم يحبون أسلوبي في اللعب، وقالوا: نريد أن تكون هنا. أعجبتني الطريقة التي تحدثوا بها معي وكان ذلك هو ما دفع نحو هذه الخطوة".

وتابع: "تحدثت إلى أندية أخرى، أندية كبيرة، لكن لم يعطني أحد الشعور الذي عرفته في دورتموند".

واضاف: "خلال زيارتي لدورتموند، أجريت عدة محادثات مكثفة مع الرئيس التنفيذي هانز ​يواكيم فاتزكه​ والمدير الرياضي ​مايكل زورك​ والمدرب ​لوسيان فافر​. لقد كانوا جميعهم حريصين حقًا على الانضمام، ومنذ البداية عرفت أنني أريد الانتقال هنا".