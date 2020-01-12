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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: متوقع أن ليفربول سيفوز بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
صرح جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام أنه اعتقد دائمًا أن ليفربول سيفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.
وخسر فريق مورينيو امام الريدز أمس بنتيجة 0-1.
بعد المباراة سئل مورينيو عما إذا كان يعتقد أن ليفربول سيفوز باللقب هذا الموسم، فأجاب: "قلت لك إنهم سيفوزون بالدوري عندما هزموا مانشستر سيتي قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".
واضاف: "لقد كانوا محظوظين أمامنا. كان بإمكانهم تلقي هدف وحصلوا على بطاقة حمراء لتحدي أندي روبرتسون".
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