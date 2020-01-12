مورينيو: متوقع أن ليفربول سيفوز بالبريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

صرح ​جوزيه مورينيو​، مدرب ​توتنهام​ أنه اعتقد دائمًا أن ​ليفربول​ سيفوز بلقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ هذا الموسم.

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وخسر فريق مورينيو امام الريدز أمس بنتيجة 0-1.

بعد المباراة سئل مورينيو عما إذا كان يعتقد أن ليفربول سيفوز باللقب هذا الموسم، فأجاب: "قلت لك إنهم سيفوزون بالدوري عندما هزموا ​مانشستر سيتي​ قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".

واضاف: "لقد كانوا محظوظين أمامنا. كان بإمكانهم تلقي هدف وحصلوا على بطاقة حمراء لتحدي أندي روبرتسون".