كيف يتأهل الأهلى من الجولة الخامسة فى دورى أبطال أفريقيا؟

ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.

الأهلى يواجه عدة سيناريوهات حالياً لخطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي، يأتي على رأسها ضرورة تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي بالجولة المقبلة مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم فى نفس الجولة، حيث إن الفريق الأحمر سيتأهل مباشرة بعد رفع رصيده إلى 10 نقاط ودون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة أمام بطل السودان.