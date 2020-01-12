فرجانى ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك برباط طبي على الرأس

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وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعقد جلسة مع يوسف إبراهيم “أوباما” مهاجم الفريق خلال مران اليوم من أجل منحه بعض التعليمات الفنية وأكد المدير الفني للاعب أنه عنصر هام في حساباته الهجومية مشيداً بمستواه في الفترة الأخيرة وطالبه بمزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.
بينما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو في الجزء التدريبي الأول فقط من مران اليوم تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة الجونة وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادى بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات قوية وجاء استئناف الزمالك لتدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة ، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.
ويلتقى الزمالك مع الجونة، فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، الذى تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة كما حرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
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