شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك برباط طبي على الرأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي رغم معاناته من الإصابة بجرح قطعي في الرأس استلزم إجراء خياطة له بـ4 غرز وجاءت مُشاركة ساسى فى المران بـ"رباط طبى" حول رأسه للحماية من الإصابة، وذلك ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعقد جلسة مع يوسف إبراهيم “أوباما” مهاجم الفريق خلال مران اليوم من أجل منحه بعض التعليمات الفنية وأكد المدير الفني للاعب أنه عنصر هام في حساباته الهجومية مشيداً بمستواه في الفترة الأخيرة وطالبه بمزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.

Advertisements

بينما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو في الجزء التدريبي الأول فقط من مران اليوم تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة الجونة وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادى بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات قوية وجاء استئناف الزمالك لتدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة ، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

ويلتقى الزمالك مع الجونة، فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، الذى تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة كما حرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.