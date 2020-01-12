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شكرا لقرائتكم حرس الحدود ضد سموحة.. التشكيل الرسمي لمواجهة الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة تشكيل مباراة فريقه امام حرس الحدود المقرر لها الثانية والنصف عصر اليوم فى الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز والتى تعتبر الاخيرة لحسام حسن فى قيادة الفريق بعد ان اعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار فى في قيادة الفريق وان تكون مباراة حرس الحدود هلى الاخيرة له.
وجاء تشكيل سموحة فى المباراة كالتالى
الهانى سليمان ، كريم يحيي ،محمد كوفى ، محمود حليمو ، احمد ابو الفتوح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ،خالد عبد الفتاح
، محمد نادى ، رونالدو اونجا، حسام حسن
وفى المقابل أعلن طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود تشكسل فريقه فى مباراة اليوم والذى جاء كالأتى : أحمد السعدنى ، حسن مجدي ، خالد سامى ، محمد عبد الفتاح ، مصطفي زناري ، محمد أسامة ، محمد شطا ، مصطفى جمال ، احمد فتحى ، أحمد شرويدة ، انطونى لوكاسا .
ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة أيضاً بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .
وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لاسيما فى الديربى السكندرى وأمام المنافس المباشر فى جدول المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى .
فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى
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