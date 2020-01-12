حرس الحدود ضد سموحة.. التشكيل الرسمي لمواجهة الدوري اليوم

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة تشكيل مباراة فريقه امام حرس الحدود المقرر لها الثانية والنصف عصر اليوم فى الاسبوع الثالث عشر من فعاليات الدورى الممتاز والتى تعتبر الاخيرة لحسام حسن فى قيادة الفريق بعد ان اعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار فى في قيادة الفريق وان تكون مباراة حرس الحدود هلى الاخيرة له.

وجاء تشكيل سموحة فى المباراة كالتالى

الهانى سليمان ، كريم يحيي ،محمد كوفى ، محمود حليمو ، احمد ابو الفتوح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ،خالد عبد الفتاح

، محمد نادى ، رونالدو اونجا، حسام حسن

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وفى المقابل أعلن طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود تشكسل فريقه فى مباراة اليوم والذى جاء كالأتى : أحمد السعدنى ، حسن مجدي ، خالد سامى ، محمد عبد الفتاح ، مصطفي زناري ، محمد أسامة ، محمد شطا ، مصطفى جمال ، احمد فتحى ، أحمد شرويدة ، انطونى لوكاسا .