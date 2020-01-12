شكرا لقرائتكم خسارة منتخب مصر لسلاح الشيش من اليابان فى كأس العالم بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 ، بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 36 فى دور الـ 32، واحتل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش المركز الخامس عشر فى ختام منافسات الفردى بعدما خسر فى دور الـ16 من نظيره بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 13.

وتأهل أبو القاسم إلى دور الـ 16 بالفوز على بطل بريطانيا 15 / 4 فى دور الـ 32 .ونجح أبو القاسم فى الفوز على بطل اليابان 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة.

وكان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات مساء الجمعة.

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وتأهل أيضا منتخب سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 45 / 34 فى دور الـ 32 بالمنافسة قبل أن يخسر من إيطاليا بنتيجة 38 / 31 قبل أن يحتل المركز الـ 15، حيث شاركت مصر فى هذه البطولة باللاعبين: علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى.

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى.