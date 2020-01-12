شكرا لقرائتكم جنش ينتظم فى تدريبات الزمالك اليوم بعد العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، تدريبات الفريق الأبيض اليوم الأحد، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى، وشارك الحارس فى مران فريقه ليستكمل المرحلة النهائية من التدريبات تمهيدا لعودته للملاعب وفق رؤية الجهاز الفني بعد تجهيزه بالشكل الأمثل.

وانتظم جنش فى تدريبات الزمالك بعد عودته إلى القاهرة قادمًا من السعودية بعد تواجد برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة، تمهيداً للعودة خلال الفترة المقبلة للمُشاركة فى مباريات الفريق، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وأدت إلى ابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.

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وتعرض محمود "جنش" للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حيث عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وشهدت الفترة الأخيرة انتظام جنش فى التدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد خوض برنامج تدريبى خاص.

ويخضع جنش لتدريبات لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية مع الأبيض لعدم قيده فى القائمة المُشاركة فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيقتصر الاعتماد عليه فى المنافسات المحلية نظرا لقيد الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق فى دورى الأبطال.

واستعرض الزمالك رحلة معاناة محمود جنش منذ تعرضه للإصابة منذ أن كان فى معسكر المنتخب الوطني، حتى عاد للمشاركة "منفردًا" فى تدريبات فريقه، وعلق الموقع الرسمي للزمالك على مقطع الفيديو الذي نشر لجنش: " محمود عبد الرحيم جنش يعود أقوى للتدريبات"، وكان الحارس عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضى مع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق، وتم الاتفاق على خضوع جنش لبرنامج تدريبي منفرد عقب انتهاء التدريبات الجماعية وهو ما خضع له الحارس قبل سفره إلى السعودية.