شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يجتمع مع كارتيرون بعد مران الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى جلسة اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على هامش التدريبات الجماعية اليوم، التى أقيمت على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض ضمن التحضيرات لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص أمير مرتضى على الاطمئنان حالة الفريق بشكل عام ومعرفة متطلبات الجهاز الفنى للزمالك للفترة المقبلة، خاصة فى ظل السعى لحسم بعض الأمور وعلى رأسها المقعد المتبقى للفريق فى قائمته الأفريقية قبل منافسات المرحلة المقبلة التى سيكون بدايتها مواجهة مازيمبى الكونغولى، يوم 25 من شهر يناير الجارى، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والحاسمة لبطاقة صعود الأبيض حيث سيحجز الفريق الأبيض مقعداً فى ربع نهائى البطولة الأفريقية حال الفوز على مازيمبى بغض النظر عن نتائج المُنافسين.

ورغم تصريحات كارتيرون بتفضيله قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهية إعارته للوداد المغربى بعد استلام بطاقته الدولية فى الفترة الماضية من الاتحاد المغربى لكرة القدم، وذلك فى المقعد المُتبقى بالقائمة البيضاء، إلا إن تلك المسألة متوقفة على عدة عوامل على رأسها الأمور الإدارية التى من المنتظر إنهاءها من أجل قيد المهاجم الكونغولى والتى تتمثل فى اكتمال قائمة الأجانب بالفريق حيث من المنتظر أن يتم أولاً إنهاء التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتراضى حال الرغبة في قيد كاسونجو بدلا منه لعدم تحمل أعباء مالية فى رحيله خاصة إن النادى لن يتمكن من قيد كاسونجو بدلا من التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى انقطع عن التدريبات وذلك حتى يحافظ النادى على حقوقه فى ظل شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وغادر اللاعب التونسى مؤخراً القاهرة متوجهًا إلى تونس بعدما تقدم بشكوى ضد النادى ورد النادى عليها بصورة عقده مع الفريق لإثبات حصوله على مستحقاته المالية.