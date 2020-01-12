شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. "شيفو" يغيب عن مران الأبيض بفرمان فرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجونة ضد الزمالك

غاب محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

وينتظم عبد الشافى بشكل طبيعى فى تدريبات الزمالك بداية من غد الإثنين بينما انتظم فى التدريبات اليوم كلا من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بعد تعافيهم من الإصابات التى أبعدتهما عن الفريق فى الفترة الأخيرة فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق الجونة فى الدورى الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل مواجهة الأربعاء، ركز كارتيرون على مشاهدة المباريات التى يخوضها الجونة على ملعبه لأنه ذات طبيعة خاصة وتؤثر التيارات الهوائية على اداء اللاعبين الذين لم يتعودو على اللعب على هذا الملعب ويكون لها تاثر على نتيجة المباراة.

نادي الزمالك يباشر تدريباته جاء استئناف الزمالك لتدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة ، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة. Advertisements موعد مباراة الجونة ضد الزمالك

يلتقى الزمالك مع الجونة، فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وسيحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

ومن المنتظر أن يتحدث المدرب الفرنسى مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.