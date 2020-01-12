موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل فريق الإسماعيلي المركز الحادي عشر بها برصيد 14 نقطة بعد أن خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في 6 مباريات أخري.ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 5 مباريات أخري.

ويخوض الفريق لقاء الجولة الـ13 بالدوري العام في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير الجاري 2020 بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل الرياضية بإذاعة المباراة في موعدها المحدد.