موعد مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويقع فريق الإنتاج الحربي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة وحقق التعادل في 5 مباريات أخري.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة والهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتنطلق مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة بالجولة الـ13 بالدوري الممتاز في تمام الخامسة من مساء غدا الإثنين الموافق 13 من شهر يناير الجاري 2020، على أن تقوم قنوات تايم سبورت، أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.