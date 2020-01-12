موعد مباراة مصر المقاصة وانبي بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة مصر المقاصة وانبي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحتل بها النادي الاهلي صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة بعد الفوز في ثلاثين لقاء دون هزيمة أو تعادل.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري، بينما يقع فريق انبي في المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتنطلق مباراة مصر المقاصة وانبي في تمام الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير الجاري 2020، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.