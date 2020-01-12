شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة والحدود فى مباراة الوداع للتوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة تشكيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم فى الأسبوع الثالث عشر من الدورى الممتاز، والتى تعتبر الأخيرة لحسام حسن فى قيادة الفريق بعدما اعتذره عن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق وأن تكون مباراة حرس الحدود هى الأخيرة له.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن.

وفى المقابل أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، تشكيل فريقه فى مباراة اليوم وجاء كالتالى: أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى، محمد عبد الفتاح، مصطفى زنارى، محمد أسامة، محمد شطا، مصطفى جمال، أحمد فتحى، أحمد شرويدة، وأنطونى لوكاسا.

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ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة أيضاً بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 .

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لاسيما فى الديربى السكندرى وأمام المنافس المباشر فى جدول المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى.

وفى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى.