شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين المصرى وبيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بيراميدز مع المصرى البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بالكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة يمكن وصفها بالأفريقية ذات الصبغة المصرية، وتٌعد مباراة اليوم هى الثانية التى تجمع الفريقين خلال 15 يوماً فقط.

والتقى بيراميدز والمصرى فى الجولة الثالثة من الكونفدرالية أيضا، وبالتحديد يوم 29 ديسمبر الماضى، باستاد الإسكندرية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ويحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط.

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ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، واقترب الفريقان من حسم تأهلهما لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية، بينما يتذيل فريقا اينوجو رينجرز النيجيرى، ونواذيبو الموريتانى الترتيب بنفس الرصيد ولكل منهما نقطة وحيدة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

الأداء المتميز الذى يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من ثلاثة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.