شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يشارك فى تدريبات الزمالك بـ"رباط الرأس".. وجلسة مع أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى، رغم معاناته من الإصابة بجرح قطعى فى الرأس استلزم إجراء خياطة له بـ4 غرز، وجاءت مُشاركة ساسى فى المران بـ"رباط طبى" حول رأسه للحماية من الإصابة، وذلك ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة ، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع يوسف إبراهيم “أوباما” مهاجم الفريق خلال مران اليوم لمنحه بعض التعليمات الفنية، وأكد المدير الفنى للاعب أنه عنصر مهم فى حساباته الهجومية، مشيداً بمستواه فى الفترة الأخيرة وطالبه بمزيد من التركيز فى المرحلة المقبلة.

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بينما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو فى الجزء التدريبى الأول فقط من مران اليوم، تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة الجونة، وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم بالنادى، بينما خاض باقى اللاعبين تدريبات قوية.

وجاء استئناف الزمالك لتدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس، السبت، بعد الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

ويلتقى الزمالك مع الجونة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، الذى تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة كما حرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الأفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.