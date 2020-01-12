سوبر كورة.. كيف يتأهل الأهلى من الجولة الخامسة فى دورى أبطال أفريقيا؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.

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