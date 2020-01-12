سوبر كورة.. كيف يتأهل الأهلى من الجولة الخامسة فى دورى أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.
ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتنيوم ستارز بطل زيمبابوي.
شهدت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، تسجيل 19 هدفا، خلال 8 مباريات، بواقع 2.4 هدف فى المباراة الواحدة.
وضمن فريقى مازيمبى الكونغولى وصن داونز الجنوب أفريقى، تأهلهما إلى دور ربع نهائي من دورى أبطال أفريقيا، بعد تصدرهم المجموعة الأولى والثالثة على التوالى.
وحل الزمالك فى المركز الثانى بالمجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما جاء الأهلى ثانيا فى المجموعة الثانية، بنفس عدد النقاط.
جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة، من دوري أبطال افريقيا، سوف تقام يومى 24 و 25 من شهر يناير الجارى.
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