شكرا لقرائتكم خبر عن شيفو يغيب عن مران الزمالك قبل مواجهة الجونة.. وعودة جمعة وعبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتظم عبد الشافى بشكل طبيعى فى تدريبات الزمالك بداية من غد الاثنين، بينما انتظم فى التدريبات اليوم كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى بعد تعافيهما من الإصابات التى أبعدتهما عن الفريق فى الفترة الأخيرة، فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق الجونة فى الدورى الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل مواجهة الأربعاء، ركز كارتيرون على مشاهدة المباريات التى يخوضها الجونة على ملعبه لأنه ذات طبيعة خاصة وتؤثر التيارات الهوائية على اداء اللاعبين الذين لم يتعودوا على اللعب على هذا الملعب ويكون لها تاثر على نتيجة المباراة.

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وجاء استئناف الزمالك لتدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

ويلتقى الزمالك مع الجونة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، وسيحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

كما سيحرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الأفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.