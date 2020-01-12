شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يشاهد مباريات الجونة على ملعبه استعدادا لموقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون ، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق الجونة فى الدورى الممتاز لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل مواجهة الأربعاء بينهما فى الجولة الـ13 من الدورى الممتاز باستاد الجونة.

كارتيرون ركز على مشاهدة المباريات التى يخوضها الجونة على ملعبه لأنه ذات طبيعة خاصة وتؤثر التيارات الهوائية على أداء اللاعبين الذين لم يتعودوا على اللعب على هذا الملعب ويكون لها تأثر على نتيجة المباراة.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، عقب الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السلام فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

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ويلتقى الزمالك مع الجونة فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

كما يحرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.