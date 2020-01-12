اتحاد الكرة يبدأ التجارب الفنية على تطبيق VAR اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR فى الملاعب المصرية، حيث تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعى باستاد القاهرة .

ويبدأ بعدها الحكام الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية، ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعاً يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة، تضم كل منها 3 حكام، لبدء التدريب العملى الذى يمتد إلى 28 يوما.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسمياً من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

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اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة التى من المقرر أن يديرها طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن اقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.