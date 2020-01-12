شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "ركبة" قفشة بعد العودة من زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أشعة على ركبته غداً، الاثنين، للاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذى أقيم أمس، السبت، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى الممتاز.

وتغادر بعثة الأهلي هرارى عاصمة زيمبابوى ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى رحلة تستمر لمدة ساعة يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى رحلة طيران تمتد 4 ساعات و40 دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا فى طريقها إلى القاهرة فى رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف لتصل مطار القاهرة الواحدة من صباح غد الاثنين.

وتعادل الأهلى مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.

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من ناحية أخرى، قال خالد محمود طبيب الأهلي، إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، وهو السبب الأساسى وراء تغييره فى المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وخرج ديانج فى الشوط الثانى من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى للوقوف على حالته ومدى إصابته، وموعد عودته للتدريبات، ويتمنى الجهاز الفنى أن تكون إصابة ديانج بسيطة حى لا ينضم إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفريق والتى تضم لاعبين كثيرين أمثال رمضان صبحى وحمدى فتحى ومحمد محمود وحسين الشحات .