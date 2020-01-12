شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"سموحة وحرس الحدود" فى الدورى قبل مواجهة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسكندرية المواجهة المنتظرة بين فريقى حرس الحدود وسموحة، والمقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، على ملعب المكس، فى إطار الجولة الثالثة عشر بالدورى الممتاز. ويسعى فريق حرس الحدود فى هذه المواجهة لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز على كل من بيراميدز وطلائع الجيش على التوالى.

بينما يطمح فريق سموحة فى الفوز لتصحيح الأوضاع بعدما خسر فى الظهور الأخير بالدورى الممتاز من وادى دجلة بنتيجة 3 / 2.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباراة حرس الحدود وسموحة ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى: نادر قمر الدولة وأسامة عبد اللطيف وكريم مهيا .. و يحي فضل حكما رابعا.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لاسيما فى الديربى السكندرى وأمام المنافس المباشر فى جدول المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود فى مباراة سموحة مكون من : "أحمد السعدني ، عمرو الحلواني، مصطفى الزناري، خالد سامي، حسن مجدي ، محمد شطة، مصطفى جمال، محمد أسامة ، انتوني لوكاسا، أحمد شرويدة، نانا انطوى".

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فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الحدود مكون من : "الهانى سليمان ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد عبد الفتاح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، محمد نادى ، حسام حسن ، رونالد وانجا".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"حرس الحدود وسموحة" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :