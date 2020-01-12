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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نهى هانى نجمة السلاح: هوايتى الكتابة وهنيدى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى نهى هانى لاعبة المنتخب الوطنى للسلاح، وتعد أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات لما شاركت فيه من بطولات عديدة سواء على المستوى الأفريقى أو المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الكتابة.. بحب أكتب جدا .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة والكيك بعملهم حلو قوى وكل الناس بتحبهم من أيدى.
نهى هانى
محمد هنيدى.. بحبه وبحب كل أعماله.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.. بحب كل ألبوماته وأغانيه.
لاعبة بس ممكن رياضة تانية.. ولكن مش متخيلة نفسى أى حاجة غير أنى أكون بلعب وبمارس الرياضة.
نهى هانى 2
لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا لا.. بتجاهل الموضوع خالص.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
هند صبرى.. فنانة جميلة وأعمالها كلها مختلفة.
نهى هانى 3
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال.. أكيد برتاح فيه أكتر بحكم التدريبات وممارسة الرياضة.. ولكن الفورمال ليه وقته.
نهى هانى 4
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