شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة .. كيف يتم تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، بعد الاتفاق مع شركة إسبانية على إرسال الأجهزة، والمفترض إنه يبدأ الحكام فى التدريب على التقنية بداية من 13 يناير الجارى.

ودا بيطرح التساؤل عن كيفية تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى؟

حكم الفيديو هو حكم مساعد إضافى بيكون قاعد فى مكان خاص مجهز بالكاميرات ومعاه 3 مساعدين.

حكم الساحة فى الملعب بيقدر يتواصل مع حكم الفيديو اللى يقدر من خلال مراقبته للكاميرات يقول إذا كان فى حاجة غلط حصلت جوا الملعب و يبلغ بها حكم الساحة.

وكمان يقدر حكم الساحة إنه يستعين بهذه التقنية لو اعتقد إن هناك حاجة غلط أو مقدرش يشوفها كويس جوا الملعب .

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خامسا: تقنية الفيديو بتعتبر فى النهاية استشارية لأن القرار النهائى لحكم الساحة حتى لو خالف قرار تقنية الفيديو.

الحالات اللى يمكن الرجوع إلى حكم الفيديو فيها:

أولا: مساعدة الحكم فى التأكد من عبور الكرة خط المرمى فى حالة تسجيل الأهداف

تانى حاجة التأكد من صحة قرار احتساب أو عدم احتساب ركلة الجزاء

أما تالت حالة فهى : التأكد من صحة أو عدم صحة قرار البطاقات الحمراء للاعبين

وأخيرا التأكد من اللاعب المرتكب الحقيقى للخطأ فى الملعب