مران الزمالك.. انضمام جنش.. ساسي يظهر بـ"ضمادة".. وجلسة بين كارتيرون وأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو في الجزء التدريبي الأول من مران اليوم الأحد بسبب الاجهاد.

وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة أعقبها تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" خلال مران اليوم من أجل منحه بعض التعليمات الفنية.

وأكد المدير الفني، للاعب أنه عنصر هام في حساباته الهجومية مشيدا بمستواه في الفترة الأخيرة وطالبه بمزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.

وحصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات اليوم بناء على إذن من كارتيرون بسبب الاجهاد، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة.

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على الجانب الآخر، انتظم الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

كما حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي، على المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي رغم معاناته من الإصابة بجرح قطعي في الرأس استلزم 6 غرز والتي تعرض له خلال مباراة زيسكو يونايتد الزامبي الأخيرة.

وشارك ساسي في المران بضمادة (رباط طبي) حول رأسه لحماية الإصابة لكنه خاض التدريبات بشكل طبيعي.

وشهد المران، تواجد محمود عبد الرحيم "جنش"، وانضم حارس مرمى الزمالك للمشاركة في تدريبات الحراس مع بقية زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وشارك جنش بشكل طبيعي في المران ليستكمل المرحلة النهائية من التدريبات تمهيدا لعودته للملاعب وفق رؤية الجهاز الفني بعد تجهيزه بالشكل الأمثل.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.