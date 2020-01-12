"المرشح لتدريب برشلونة".. أسطورة كتالونية وتلميذ "بروفيسور الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أذاع راديو كتالونيا الإسباني، أنباء حول بدء إدارة نادي برشلونة البحث عن خليفة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، في ظل النتائج المحبطة مؤخرًا، وجاء اختيار الإدارة الكتالونية للاعب الفريق السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري.

وكان برشلونة سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليخسر فرصة المنافسة على اللقب، ويتأهل نادي العاصمة الإسبانية لمواجهة جاره ريال مدريد في نهائي البطولة، بعد فوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف على فالنسيا.

وعلّق تشافي على ما تردد حول وجود مفاوضات مع برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه يحلم بقيادة النادي الذي يشجعه والذي لعب في صفوفه، قائلاً: "لا أستطيع إخفاء حلمي بتدريب برشلونة في يوم ما وأنني أود أن أدرب برشلونة وأنا أشجعه".

واعترفت إدارة نادي السد القطري بوجود مفاوضات من جانب إدارة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بعد أن صرح محمد غلام البلوشي المدير الرياضي للسد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك مفاوضات بين تشافي وبرشلونة الآن، نتمنى له النجاح أينما ذهب".

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يحاول فيها جوسيب ماريا بارتوميو جلب تشافي كمدرب، حيث كانت المرة الاولى قبل تهديد تاتا مارتينو بالاستقالة وقتها فكر بارتوميو بجعل تشافي لاعب-مدرب، والثانية كانت في عام 2016 حين عرض بيب سيجورا المدير الرياضي للبارسا، منصب مدرب الفريق الرديف على تشافي، والآن يحاول بارتوميو جعل تشافي مدرب الفريق الأول.

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ويحلم صاحب الـ39 عاماً في قيادة الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية منذ أن دخل أكاديمية اللاماسيا الخاصة بفريق برشلونة في عام 1995، حتى تدرج خلال الفئات السنية المختلفة بالبارسا إلى أن وصل للعب مع الفريق الأول في عام 1998.

وبدأ تشافي مسيرته التدريبية بعد اعتزاله مباشرة بقميص نادي السد في 2019، ليتولى قيادة الفريق القطري خلفاً لجوسفالدو فيريرا المدير الفني الذي سبق له تدريب الزمالك في عام 2015.

ولعب النجم الإسباني تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا 76 مباراة أثناء فترة توليه لنادي السد، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 27 آخرين.

وأشاد المدرب البرتغالي الذي سلم الراية لتشافي قائلاً: "طيلة سنوات عملي مع تشافي كان على أعلى المستويات، خاصة أنه كان يهتم بنجومية اللاعبين الشباب ولم يهتم بنجوميته وشهرته وكان يسعى لمصلحة الفريق، تشافي سيتواجد في المكان الأنسب في مسيرته الرياضية، ومتأكد من أن النجاحات ستتوالي على السد وذلك للطريقة التي يتعامل بها تشافي مع السد والجماهير والرياضة القطرية بشكل عام".

وقاد النجم الإسباني تشافي الفريق القطري منذ توليه قيادة السد في يوليو عام 2019، في 18 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في 6 مباريات.

وقد يستفيد تشافي من أسلوب فيريرا الذي يُطلق عليهم الأستاذ في التدريب إذا تولى قيادة البلوجرانا خلفاً لفالفيردي، حيث صرح في وقت سابق قائلاً: "فيريرا مدرب كبير وعالمي، جميع اللاعبين سعداء بالتدريب تحت قيادته، اعتدنا على تكتيكه الفني داخل الملعب، وأسلوب اللعب السريع الذي يريد تطبيقه، اللاعبون ينفذون أوامره بطريقة مهنية، فيما يتعلق الحركة أو النظر إلى نقاط القوة في الخصم".