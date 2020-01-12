تقرير.. الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق النادي الأهلي رقما قياسيا جديدا له في دوري أبطال أفريقيا بعد خوض 100 مباراة في دور المجموعات من المسابقة القارية، آخرهم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي أمس السبت.

وكان الأهلي تعادل مع مضيفه بلاتينيوم (1-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بـ9 نقاط.

وباتت تلك المباراة المئوية للأهلي في دور المجموعات بالبطولة الأعرق في القارة السمراء، منذ انطلاق المنافسة بنظام المجموعات في الأدوار المتقدمة من عمر البطولة عام 1997.

بداية مشاركات الأهلي في مجموعات المسابقة القارية جاءت منذ 21 عاما، إذ شارك في هذا الدور خلال 17 نسخة، كالتالي: 1999، 2000، 2001، 2002، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016، 2017، 2018، 2019 والنسخة الحالية 2020 (4 مباريات حتى الآن).

100 مباراة للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا:

46 فوز

30 تعادل

24 هزيمة

سجل 142 هدفا

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استقبل 96 هدفا

ويعد الأهلي أحد أكثر الفرق الإفريقية تواجدا في مرحلة المجموعات منذ انطلاقها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وعلى مدار مشاركات الأهلي الـ16 الماضية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تخطي هذه المرحلة في 11 مناسبة.

ونجح الفريق في استكمال مشوار البطولة وتحقيق اللقب في 6 نسخ، أعوام: 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 و2013.

واكتفى الأهلي ببلوغ النهائي وتحقيق لقب الوصيف في 3 نسخ من البطولة، أعوام: 2007، 2017 و2018.

وتواجد الأهلي في الدور نصف نهائي من البطولة في مناسبة واحدة عام 2010، وودع البطولة من الدور ربع النهائي في نسخة البطولة الماضية أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

واكتفى الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات على مدار خمس مشاركات، أعوام: 1999، 2000، 2002، 2011 و2016.

يُذكر أن الأهلي يسعى لاستعادة لقبه الإفريقي المفضل بعد غياب سبعة أعوام، من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والبالغ 8 ألقاب، وهو أكثر فرق القارة السمراء تحقيقًا للقب.