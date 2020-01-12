"وقع للأهلي ولم يلعب له وأشعل معركة في سموحة".. من هو المدافع الذي ينافس مهاجمي مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

خطِف محمود رزق، مدافع الاتحاد السكندري، الأنظار كأحد أبرز المواهب في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز بتسجيله 4 أهداف على الرغم من شغله مركز قلب الدفاع.

ويتفوق رزق على كل مهاجمي الاتحاد فهو الأكثر تسجيلاً للأهداف لفريقه ببطولة الدوري على الرغم من أن زعيم الثغر يضم بين صفوف المهاجم الدولي السابق خالد قمر وقائد الأخضر السكندري محمد ناجي جدو والبوركينابي رزاق سيسي المعار من الزمالك، ويتساوي رزق أيضاً مع مصطفي محمد نجم الزمالك ومروان محسن مهاجم الأهلي ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة ومنتخب مصر.

يبلغ رزق من العمر 30 عاماً حيث إنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990 وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي المنصورة واستمر معه حتى الصعود للفريق الأول بقيادة طارق سليمان المدير الفني الأسبق للفريق الدقهلاوي وهو ما ساهم في وصوله المدافع الشاب لمنتخب مصر للشباب.

في عام 2015 طفى اسم رزق للسطح بعد أن اشتبك فرج عامر رئيس نادي سموحة وحلمي طولان المدير الفني للفريق بالأيدي بسبب المدافع الشباب لتنتهى الأزمة برحيل المدرب عن فريقه السكندري.

طولان قرر خضوع رزق لفترة معايشة بعد انتهاء عقد المدافع مع نادي المنصورة وطلب التعاقد معه مشيداً بقدراته الفنية والبدنية حيث إن المدافع يتميز بقدراته البدنية ويبلغ طوله 195 سم ويتميز بألعاب الهواء ولكن عامر رفض واتهم مدرب الفريق بالسمسرة في جلسىة بالنادي ليشتبكا بالأيدي بعد التراشق بالألفاظ.

وقال فرج عامر فس تصريحات تليفزيونية " طولان يرغب في التعاقد مع لاعب تعرض للصليبي ثلاثة مرات، واشترط التعاقد معه وإلا الرحيل ".

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ورد طولان " محمود رزق موهبة متميزة تعرض للإصابة بالصليبي مرة واحدة فقط، وسبق له أن وقع لنادي الزمالك لكن بسبب مشاكل إدارية فشلت الصفقة والأهلي مهتم به واستطلع رأيي عبر فتحي مبروك ".

ووجه طولان رسالة للأهلي وقال " محمود رزق هديتي للأهلي".

الأهلي بعدها تدخل وحصل على توقيع رزق بعد استقصاء موقفه ليعلق وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادي الأحمر " رزق نال إشادة لاعبي الأهلي السابقين في سموحة مما ساهم في ضمه".

وقرر الأهلي اعارة رزق لنادي الإنتاج الحربي ليتم الحكم عليه بصورة أشمل وكان يقود الفريق العسكري في هذه الفترة شوقيغريب ليتعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثالثة.

وانتقل رزق الموسم الماضي للإتحاد بعد توصية من طولان مدرب الأخضر السابق ليساهم هذا الموسم في وصول فريقه إلي المركز الرابع بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدف خلال 12مباراة خاضها في الدوري.