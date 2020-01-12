الأهلي يبدأ رحلة العودة.. وفايلر يطالب بغلق الملف الأفريقي وأشعة لأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
طالب رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق بغلق الملف الإفريقي مؤقتاً؛ من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية في بطولة الدوري.
وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت أمس السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.
وأكد فايلر للاعبين على ضرورة الفصل بين البطولتين، حتى يتمكن الأهلي من مواصلة انتصاراته وتصدره لجدول مسابقة الدوري.
وشدد فايلر في حديث مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة في بطولة الدوري وغلق الملف الإفريقي.
وأشار المدرب السويسري إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا سيكون في الوقت المناسب.
من جانب آخر، أدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا، صباح اليوم، في الجيم؛ من أجل الاستشفاء عقب مباراة الأمس وذلك قبل رحلة العودة إلى القاهرة.
ويجري محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق أشعة على ركبته غدا الاثنين من أجل الاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم.
ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة ببطولة الدوري، الأربعاء المقبل.
وتغادر بعثة الأهلي (هراري) عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف الساعة لتصل مطار القاهرة الواحدة صباح غد الاثنين.
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