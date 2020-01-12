حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي، على هامش التدريبات، من أجل الاطمئنان على حالةالفريق بشكل عام، ومعرفة متطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة، ومناقشة ما يخص متطلبات الفريق.
أدى الفريق تدريباته ظهر اليوم، استعدادًا لمواجهة الجونة، والمقررلها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الممتاز بعد الحصول على راحة أمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي وارتفاع رصيد الفريق إلى سبع نقاط فى المركز الثاني في المجموعة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى يعقد جلسة مع مدرب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.