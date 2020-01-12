أمير مرتضى يعقد جلسة مع مدرب الزمالك

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي، على هامش التدريبات، من أجل الاطمئنان على حالة

الفريق بشكل عام، ومعرفة متطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة، ومناقشة ما يخص متطلبات الفريق.

أدى الفريق تدريباته ظهر اليوم، استعدادًا لمواجهة الجونة، والمقرر

لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الممتاز بعد الحصول على راحة أمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي وارتفاع رصيد الفريق إلى سبع نقاط فى المركز الثاني في المجموعة الأولى.