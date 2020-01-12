لاعبو الزمالك يهنئون محمد عنتر على مولوده الجديد

قدم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك التهنئة لزميلهم محمد عنتر بعد أن رزقه الله بمولود أطلق عليه اسم يامن.

وأدَّى الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادًا

لمواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز بعد الحصول على راحة أمس بعد الفوز علي زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الأفريقي وارتفاع رصيد الفريق إلى سبع نقاط فى المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويذكر أن عنتر متزوج من دنيا الحلو التي اشتهرت بحسناء مدرجات الزمالك.