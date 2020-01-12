سلة الأهلي تواجه طلائع الجيش اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافساتبطولة دوري السوبر للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي طلائعالجيش، ويمثل اللقاء أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
ويعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
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