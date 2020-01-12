شاهد.. محمد عنتر لاعب الزمالك يحتفل بمولوده الجديد مع زوجته دينا الحلو

رزق النجم محمد عنتر، لاعب النادى الزمالك، بمولوده الأول الذى أطلق عليه اسم "يامن".

نشر صورة على حسابه الشخصى على موقع التواصل

الاجتماعى "إنستجرام" مع زوجته دينا الحلو، والمولود الجديد من داخل المستشفى، علق عليها، قائلًا: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك "يامن محمد عنتر".

يذكر أن عنتر متزوج من دنيا الحلو التي اشتهرت بحسناء مدرجات الزمالك.