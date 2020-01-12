تعرف علي نتايج سباق سباق جهوي للدراجات بالجزائر

تنشر "الوفد"، نتائج سبق جهودي للدراجات في الجزائر، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: في سباق الشباب المرتبة الأولى : فركوس_أحمد (فريق ديدوش مراد) المرتبة الثانية: زايد_فراس (فريق القنطرة) المرتبة الثالثة: دحدوح_عبدالرؤف (فريق ديدوش مراد) صنف الناشين المرتبة الأولى: عناني_ياسين (فريق القنطرة) المرتبة الثانية: قاقش_أحمد(فريق القنطرة) المرتبة الثالثة: دباب_رضوان( فريق القنطرة ) في سباق البراعم المرتبة الأولى : صمادي_عمر (فريق ديدوش مراد) المرتبة الثانية: ربيعي_عادل_امين(فريق سيتفيس سطيف) Advertisements المرتبة الثالثة: بومازار_ياسر (فريق ديدوش مراد) صنف الأشبال: المرتبة الأولى : علوي_منير (فريق القنطرة) المرتبة الثانية: حيفر_رؤوف_هيثم( فريق برج الكيفان) المرتبة الثالثة: دباب_ريان (فريق القنطرة) في سباق الاشبال اناث حققت اللعبة بودوخا_نيها المركز الاول وفي المركز الثاني بودوخا رادوا وفي المركز الثالث ازوج_ملاك في سباق الفرق المرتبة الأولى: بحري_قيس(سيكل بون عنابة) المرتبة الثانية: حيمر_علي (القنطرة) المرتبة الثالثة: بوجدري_كمال(عنابة وتستعد الجزائر للمشاركة في بطولة افريقيا للدراجات بمصر خلال الفتره من ١٦الي ١٩ينايز الجاري

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