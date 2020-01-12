أيتن إيهاب أفضل لاعبة تحت 16 سنة لكرة السلة

توجت نجمة نادي سموحة لكرة السلة تحت 16 سنة المتألقة أيتن إيهاب محجوب بدرع أفضل لاعبة في المنطقة وذلك بعد موسم إستثنائيللاعبة قدمت فيه كل فنون كرة السلة ولاقت إشادة خبراء اللعبة وتوجت في نهايته مع فريقها بلقب البطولة الغالي.
يذكر أن اللاعبة هي إبنه الكابتن إيهاب محجوب رئيس قطاع الناشئين السابق بنادي سموحة. وكان فريق ١٦سنه توج بلقب بطولة منطقة الإسكندرية عقب فوز علي اسبورتنج
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