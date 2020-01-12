إبراهيم الكفراوي يشكر سفير مصر في زيمبابوي

وجه إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زيمبابوي، الشكر للسفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي، ورانيا البحبوحي، مستشار السفارة وطاقم السفارة؛ طارق فريد وخالد رمضان وأحمد فراج وخيري هنداوي ومحمد رجب، على المجهود الكبير الذي بذلوه

مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في زيمبابوي.

وكان السفير المصري في زيمبابوي حرص على التنسيق مع الأهلي قبل وصول البعثة، ووُجد مع الفريق في هراري، وبولاوايو؛ لتذليل العقبات كافة بما يعكس الدور الوطني الكبير

للدبلوماسية المصرية في الخارج بشكل عام، وطاقم السفارة المصرية في زيمبابوي بشكل خاص بعد المجهود الكبير المبذول لتسهيل مهمة بعثة الأهلي.

تعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.