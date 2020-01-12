سلة سموحة 16 بنات بطلة منطقة الإسكندرية

حققَّ فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 16 سنة (أ) بنات بقيادة الكابتن كريم فوزي لقب بطولة المنطقة بجدارة واستحقاق وذلك بعد تغلبه علي نظيره سبورتينج في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية لتحديد البطل (اللقاء الرابع) لتصبح النتيجة 3/1 لصالح سموحة ويتوج باللقب الغالي.

وكان سموحة قد فاز في اللقاء الأول 72/36 ثم خسر الثاني بصورة درامية 64/62 ثم فاز في الثالث الذي استكمل بينهما بعد أن توقف نتيجة هطول الأمطار قبل انتهائه بـ7 دقائق و58 ثانية 49/42 وأخيرًا الرابع.

قدَّم الفريق علي مدار الموسم عروضًا ممتعة وتألقت جميع نجماته بلا استثناء وسط إدارة فنية متميزة للجهاز الفني الكفء ومجهود كبير للجهاز الإداري

الدينامو.

حضر اللقاء أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة لمساندة الفريق علاوة على مساندة كبيرة من قطاع السلة بالنادي. واستهل الفريق مبارياته بتحقيق الفوز على نظيره الجيش 53/21 ثم الترام (أ) 74/24 ثم سبورتينج 57/48 ثم الجمارك 75/16 ثم المعمورة 72/15 ثم الأوليمبي (أ) 74/37 ثم الجيش 61/32 ثم الترام 77/25 ثم الجمارك 60/29 ثم المعمورة 64/24 ثم الأوليمبي 51/18 ثم سبورتينج (أ) 67/66 ثم الأوليمبي (ب) 47/15 ثم الأوليمبي (ب) 58/16 ثم الدور قبل النهائي بالفوز علي شقيقه سموحة (ب) في العودة 53/18 وفي

الذهاب 72/20.

تضم قائمة الفريق النجمات: آيتن إيهاب إسماعيل وملك محمود محمد وتقي عبدالجواد السيد وجني حازم محمد ومريم أحمد عبدالمنعم ونانسي صبري صلاح وعاليا محمد مصطفي وعاليا حسام محمد ومريم طارق أحمد وهنا حازم عبدالفتاح وكنزي عصام السيد وفريدة طارق إبراهيم وهنا أحمد حسين وجودي وائل علي ونور أحمد عبدالرحمن وملك أحمد محمد وجني وليد عبدالسلام وفرح أنس صلاح ومريم أحمد السيد ودانة ماجد عبدالرحمن. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن كريم فوزي مدرب والكابتن لؤي باسم مساعد مدرب والكابتن عفاف عبداللطيف إداري والدكتور محمد طه طبيب والكابتن نعمة محمود عبدالرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف الكابتن حسني محمد محمود المدير الفني لقطاع الناشئات والكابتن أحمد عبداللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.