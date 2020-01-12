تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك الأساسيين في مران اليوم

قررَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الأخيرة أمام زيسكو بدورى أبطال أفريقيا، في الجزء التدريبي الأول من مران اليوم الأحد، بسبب الإجهاد بعد اللقاء

الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وخاض بعدها اللاعبين تدريبات خفيفة، ثم تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا

لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

على ناحية أخرى، طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بغلق ملف مباراة زيسكو والتركيز في مباراة الجونة المقبلة بالدوري.