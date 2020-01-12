[ إنتر ميلان يتعثر ويمنح يوفنتوس فرصة استعادة صدارة الكالتشيو ]

تعثر إنتر ميلان على ملعبه وأمام جماهيره وتعادل 1-1 مع نادي أتلانتا، ليهدر نقطتين ثمينتين ويمنح يوفنتوس فرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم الإنتر بهدف مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل روبن جوسينس لأتلانتا في الدقيقة 75، وكان الفريق الضيف قريبا من تحقيق الانتصار، لكن لويس مورييل أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88.



وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام يوفنتوس الذي يواجه روما الأحد، بينما رفع أتلانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.



وهذا هو التعادل الرابع للإنتر في الدوري هذا الموسم، مقابل 14 انتصارا وخسارة واحدة.



وشهدت مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي التي جرت السبت، فوز لاتسيو على نابولي بهدف نظيف، وميلان على كالياري بهدفين دون رد.



وكالات

