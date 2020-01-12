اونلاين | LIVE مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث حي مباراة السعودية

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مشاهدة مباراة السعودية وقطر كشف سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الأخضر لمواجهة قطر، على ملعب تاماسات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 بتايلاند.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر"محمد اليامي، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، عبد الباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، مختار علي، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، عبد الله الحمدان".

مشاهدة مباراة السعودية وقطر وتضم قائمة البدلاء "أمين البخاري، صالح الوحيمد، عبد الله حسون، سامي النجعي، ناصر العمران، عبد الرحمن اليامي، أيمن يحيى، حسين العيسى، يوسف الحربي، سعد السلولي، خالد الغنام، فراس البريكان".

مشاهدة مباراة السعودية وقطر ويتزعم منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم منتخب قطر الوصافة مع سوريا بنقطة واحدة.