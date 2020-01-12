اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم بث مباشر LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم بث مباشر LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم اذاعة اليوم الاحد مواجهة منتخبي السعودية وقطر ضمن لقاءات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت سن 23 ، خاض المنتخب السعودي لقاء أمام منتخب اليابان وحقق نتيجة إيجابية هدفين مقابل هدف ، يأتي متصدراً في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من “السعودية ، سوريا ، وقطر ، واليابان” مجموعة ليست سهلة على الإطلاق ،

وفي الناحية الاخري الآخر منتخب قطر يحتل المركز الثالث من تعادل إيجابي أمام منتخب سوريا بهدفين مقابل هدفين ، واليوم يستعد المنتخب السعودي ويسعي في الفوز من أجل البقاء على الصدارة ، بينما منتخب قطر في حاجة إلي حصد الثلاث نقاط اليوم لرفع رصيده والأقتراب من قمة المجموعة.

يتم اذاعة الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 سنة , في تمام الساعه الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت القاهره تقام المباراة على ملعب تاماسات ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

والآن كل جديد عن موعد السعودية وقطر في الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستكون في تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة , والواحدة والربع مساءً بتوقيت الرياض.