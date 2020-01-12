رياضة | التشكيل المتوقع في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب فيلا بارك اليوم مباراة قوية تجمع بين نادى أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر سيتي حامل لقب الدوري، ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

موعد مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل على نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى : إيديرسون مورايس

خط الدفاع : بنيامين ميندي - اوتامندي - فيرناندينيو - كايل والكر

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خط الوسط : كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - إلكاي جاندوجان

خط الهجوم : رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

بينما تشكيل أستون فيلا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع :جولبيرت، كونسا، منجس، هاوس، تايلور

خط الوسط : تاكامبا. محمود حسن تريزيجيه، انور الغازي، دوجلاس

خط الهجوم : جاك جراليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.