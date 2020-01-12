رياضة | مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي الأهلي يفاضل بين عدد من المهاجمين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل عدم رضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن أداء الثلاثي مروان وصلاح محسن ووليد وأزارو في الفترة الحالية.

وأصبح بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري أول المرشحين على قائمة فايلر لكن ناديه يطلب 4 ملايين دولار في الصفقة.

ويأتي بعد إيليكي المهاجم فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي الذي يطلب استعارة جيرالدو مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما يسهل المهمة.

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كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين لكنه يفوق ما حددته إدارة الأهلي لضم مهاجم جديد وهو مليونا دولار فقط.

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى في ظل المستوى غير المميز الذي ظهر به أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.