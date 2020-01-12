رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 12 / 1 / 2020 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 12 / 1 / 2020 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 12 / 1 / 2020، أبرزها مباراتي المصري وبيراميدز في الكونفدرالية، وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الرابعة"

بيراميدز ضد المصري، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في السوبر الإسباني "النهائي"

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

حرس الحدود ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

Advertisements

مصر المقاصة ضد إنبي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"

فيورنتينا ضد سبال، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

روما ضد يوفنتوس، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ20"

باريس سان جيرمان ضد موناكو، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

