رياضة | سبورت: تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة خلفا لفالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: تشافي هيرنانديز مدربا لبرشلونة خلفا لفالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نادي برشلونة مع تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق والمدير الفني الحالي للسد القطري على تدريب البرسا خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الاتفاق تم بين برشلونة وتشافي الذي سيتولى تدريب الفريق الأسبوع المقبل بعد تدخل لاعبي الفريق لإقناعه بقبول المهمة في الوقت الحالي وعدم التأجيل.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز يريد الفوز مع السد بنهائي كأس قطر يوم الجمعة المقبل كخير وداع للجماهير القطرية قبل مرحلة برشلونة.

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وأوضحت أن بارتوميو رئيس النادي كان يريد استمرار فالفيردي حتى نهاية الموسم لكن خسارة السوبر والخروج من إسبانيول كان القشة التي قضت على كل تلك الأحلام.



