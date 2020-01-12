رياضة | بدء التجارب الفنية على تطبيق VAR في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التجارب الفنية على تطبيق VAR في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية ، حيث تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية.

ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعا يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يومًا.

وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة.

وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.