رياضة | طلب جديد من رينيه فايلر بعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب جديد من رينيه فايلر بعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللاعبين بغلق الملف الإفريقي مؤقتاً؛ من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية في بطولة الدوري.

وأكد فايلر للاعبين على ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلي من مواصلة انتصاراته وتصدره لجدول مسابقة الدوري.

وشدد فايلر في حديث مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة في بطولة الدوري وغلق الملف الإفريقي.

وأشار المدرب السويسري إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا سيكون في الوقت المناسب.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة