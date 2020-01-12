رياضة | 3 مهاجمين لإنقاذ الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مهاجمين لإنقاذ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي الأهلي عن تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل عدم رضا رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن أداء الثلاثي مروان وصلاح محسن ووليد وأزارو.

ويعد بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري أول المرشحين على قائمة فايلر لكن ناديه يطلب 4 ملايين دولار في الصفقة.

ويأتي بعد إيليكي المهاجم فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي الذي يطلب استعارة جيرالدو مقابل الاستغناء عن مهاجمه وهو ما يسهل المهمة.

كما دخل الجامبي علي سوي مهاجم سيسكا البلغاري دائرة المرشحين لكنه يفوق ما حددته إدارة الأهلي لضم مهاجم جديد وهو مليونا دولار فقط.

Advertisements

ويعد الأنجولي جيرالدو هو المرشح الأول للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوى في ظل المستوى غير المميز الذي ظهر به أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.