رياضة | عاجل.. الإصابة تلاحق "أفشة" وتهدد مشاركته ضد طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإصابة تلاحق "أفشة" وتهدد مشاركته ضد طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على ركبته غدًا الإثنين من أجل الاطمئنان عليها بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء بلاتينيوم الذي أقيم أمس السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري المصري.

وتغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف لتصل مطار القاهرة الواحدة من صباح غد الاثنين.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة